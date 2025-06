Gato Preto vê Bia Miranda curtindo jet-ski com outro e questiona paradeiro da filha Influenciador reclamou por não saber onde está Maysha e disse que está pronto para brigar na Justiça Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/06/2025 - 13h21 (Atualizado em 22/06/2025 - 13h32 ) twitter

Gato Preto questionou onde está Maysha após Bia Miranda postar vídeo em jet-ski Reprodução/Instagram

O influenciador Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, resolveu soltar o verbo nas redes sociais, no último sábado (21). Após ficar sabendo que Bia Miranda estava curtindo um passeio de jet-ski com outro homem durante a tarde, veio cobrar: com quem ficou Maysha, filha dos dois?

“Nossa filha não tem culpa de nada, parça. Eu não gosto de ficar expondo. Tá geral preocupada, inclusive eu. A criança tá lá. Se não está com o pai nem a mãe, cadê a criança? Nem eu sei onde ela está. Não tenho foto, vídeo, endereço, p***a nenhuma. Se ela quer viajar, curtir, viver, o certo é ela vir: ‘Ó, toma a criança’. Eu pego um hotel, fico com a criança, eu sou louco, mas…“, disparou nos stories.

E ele não parou por aí! Gato Preto ainda disse que vai levar a história para a Justiça: “Vamos para a Justiça. A menina ou fica com o pai, ou com a mãe. É um bagulho chato, a criança não tem nada a ver“, completou.

A repercussão foi imediata nas redes sociais! Um internauta alfinetou: “Quando ela deixava o filho pra estar com ele não se preocupava”, fazendo referência a Kaleb, o outro filho de Bia, fruto do relacionamento com DJ Buarque. Outro debochou: “O pai mais preocupado do mundo”. E teve até quem questionou: “Será que é sua filha mesmo ou você quer ibope?” 💣

👉 Vale lembrar que Kaleb está sob os cuidados do pai, que tem a guarda do menino. Ou seja, enquanto rola passeio de jet-ski e barraco nas redes, tem criança que já está com o responsável definido faz tempo... 👀

