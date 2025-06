Raissa Barbosa chora ao revelar que pai de seu filho ignorou convite para conhecer o bebê Influenciadora desabafou nas redes sociais ao contar sobre a rejeição sofrida pelo recém-nascido Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/06/2025 - 12h20 (Atualizado em 21/06/2025 - 12h23 ) twitter

Raissa Barbosa desabafou nas redes sociais após pai de seu filho rejeitá-lo Reprodução/Instagram/@raissabarbosaoficial

A influenciadora Raissa Barbosa surgiu chorando nos stories, na última sexta-feira (20), para abrir o coração sobre um momento extremamente doloroso: o pai de seu bebê recém-nascido, Luan Ravi, ignorou o convite para conhecê-lo. 😢

Sem citar o nome do genitor, a ex-A Fazenda 12 contou que, mesmo ferida, tentou fazer o que considerou certo. “Eu guardei todo o meu orgulho e fiz o que uma mãe faria por um filho, eu senti no meu coração que deveria mandar uma mensagem para o pai do bebê, dando uma oportunidade para ele ir conhecer o filho dele, e a resposta foi o silêncio”, revelou, emocionada.

A recusa — ou melhor, a ausência de resposta — abalou profundamente a ex-peoa, que não conseguiu segurar as lágrimas: “Essa decisão me custou muito caro emocionalmente. E por mais que eu tente ser forte o tempo todo, isso me quebrou. Porque não era sobre mim, era sobre um bebê que acabou de chegar ao mundo e que não merecia esse tipo de rejeição”.

Mesmo machucada, Raissa fez questão de mostrar que está com a consciência tranquila. “Mas eu me orgulho da mulher que estou sendo porque mesmo machucada, eu fui justa. Mesmo com medo, eu fui sincera. Mesmo sem retorno, eu dei a chance”, afirmou.

Ela continuou: “E meu filho vai crescer sabendo que foi desejado por mim, amado desde o primeiro segundo e vai entender que, se alguém escolheu se ausentar, foi uma escolha que não tem nada a ver com o valor dele. Porque ele é um presente. Ele é luz. E quem não viu isso... perdeu a chance mais linda da vida”.

Que barra, hein? Força para mamãe Raissa e para o pequeno Luan Ravi! 💔

