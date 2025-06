Hulk posta foto com a mulher, e internauta debocha: ‘Só sobrinha e água fresca’ Enquanto casal curte lua de mel em Dubai, seguidores relembram polêmica familiar Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/06/2025 - 11h02 (Atualizado em 21/06/2025 - 11h12 ) twitter

Hulk postou foto com Camila Ângelo em lua de mel Reprodução/Instagram/@hulkparaiba

O jogador Hulk Paraíba mostrou nas redes sociais que está aproveitando dias de puro luxo e romance ao lado da esposa, Camila Ângelo. O casal está curtindo uma lua de mel em Dubai, nos Emirados Árabes, com direito a paisagens paradisíacas e muita ostentação, claro.

Mas o que realmente roubou a cena não foram as fotos de casalzinho apaixonado... e sim o comentário afiado de um seguidor que viralizou: “Vida boa do Hulk, só sobrinha e água fresca.”

E por quê? Para quem esqueceu (ou finge que esqueceu), Camila é ninguém menos que a sobrinha da ex-mulher de Hulk, e essa história deu muito o que falar na época. 😬

E claro, os usuários não deixaram passar batido: “O pior caso de traição do Brasil”, escreveu um. “O povo não esquece né 😂”, comentou outro. E teve quem pegou ainda mais pesado: “ela deve ficar em dúvida kkkk quem será a próxima sobrinha kkkkkkkkk”

‌



Eita! Parece que, mesmo em clima de lua de mel, o casal não escapa da língua afiada da internet... 👀

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.