Ney Matogrosso revela como convenceu Cazuza a gravar um dos maiores sucessos da música nacional Cantor contou que precisou acordar o ex-vocalista do Barão Vermelho para garantir a faixa 'Pro Dia Nascer Feliz'

Ney Matogrosso revelou como convenceu Cazuza a gravar 'Pro Dia Nascer Feliz' Reprodução/Instagram/@neymatogrosso

O cantor Ney Matogrosso abriu o jogo e contou uma história inusitada — e hilária — sobre como convenceu Cazuza a liberar a gravação de um dos maiores clássicos da música brasileira. ☀️

Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, Ney revelou que a música “Pro Dia Nascer Feliz” só foi parar nas rádios depois que ele resolveu gravá-la por conta própria.

“Eu não entendia como o Barão não tocava em rádio. Aí ele me deu a gravação do Barão, eu ouvi Pro Dia Nascer Feliz. E aí eu fui lá na casa do Cazuza. Só faltava uma música pro meu disco”, começou.

Mas não foi tão simples assim... Ao chegar lá, Cazuza estava dormindo — e a equipe não queria incomodar. “Tinha uma moça que trabalhava com ele e disse: ‘Ele está dormindo e eu não posso acordar’. Aí eu: ‘Mas eu posso’”, contou Ney. E acordou mesmo! 😮

‌



“Ele acordou assustado e eu disse: ‘Acorda pra ganhar dinheiro, Cazuza’”, relembrou o cantor, arrancando risadas do público.

Mesmo sonolento, Cazuza tentou resistir: “‘Não pode’. ‘Como não pode, Cazuza?’. ‘Vai ser nossa música de trabalho’”.

‌



Só que Ney foi lá e gravou assim mesmo! Resultado? Foi a versão dele que estourou nas rádios e levou a música ao topo das paradas. “O meu disco saiu e começou a tocar. Claro, porque todo mundo queria tocar aquela música. E eu tenho muito orgulho disso.”

Mas nada de climão! Ney fez questão de reconhecer o valor da gravação original: “As duas versões tocavam muito, mas a do Barão ficou para sempre”, afirmou, reforçando o legado do Barão Vermelho e de Cazuza.

‌



E pensar que tudo começou com um simples “acorda, Cazuza”… Pro mundo inteiro acordar — e a gente ouvir até hoje! 🎧

