Gracyanne e Belo aparecem 'juntos' de novo, mas como réus na Justiça Ex-casal é acusado de não devolver itens de imóvel alugado, como máquina de lavar e até filtro de água Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/06/2025 - 13h53 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h13 )

Gracyanne Barbosa e Belo são réus em processo por apropriação indébita Reprodução/Instagram/@graoficial

Depois de toda a novela da separação, Gracyanne Barbosa e Belo voltaram a aparecer juntos. Mas calma! Não é reconciliação, nem volta do casal fitness... 😅

Os dois estão lado a lado em um processo criminal que já se arrasta há cinco anos!

Segundo informações da coluna da Fábia Oliveira, os dois são réus em uma ação por apropriação indébita. O motivo? São acusados de não devolver itens de um imóvel alugado

Entre os bens estariam uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e até um filtro de água! 😳

‌



E tem mais: a Justiça de São Paulo quer entregar a citação judicial, mas tem enfrentado dificuldades para localizar o cantor e a musa fitness. Os oficiais de justiça não conseguem encontrá-los nos endereços cadastrados. A única certeza? Eles estão morando no Rio de Janeiro.

Pelo visto, Gracyanne e Belo podem não estar mais casados, mas ainda dividem alguns “compromissos”... na Justiça! 👀

