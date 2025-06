Lima Duarte se despede de Francisco Cuoco com desabafo comovente: ‘Estou a caminho’ Ator morreu na última quinta-feira (19), aos 91 anos, por falência múltipla dos órgãos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/06/2025 - 16h25 (Atualizado em 20/06/2025 - 16h25 ) twitter

Lima Duarte fez publicação em homenagem a Francisco Cuoco Reprodução/Instagram/@limaduarte

O ator Lima Duarte, de 95 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (20), para falar sobre a morte de Francisco Cuoco, que faleceu na última quinta-feira (19), aos 91 anos, por falência múltipla dos órgãos.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Lima não segurou a emoção e comoveu os fãs ao lembrar da longa amizade e parceria com o artista nos bastidores e nas telinhas.

“Francisco Cuoco, tão querido, tantos anos juntos, tanto tempo vivendo vidas tão lindas, que nem são deste mundo, são de outro mundo, são das novelas”, começou.

O momento mais marcante do desabafo foi quando Lima Duarte falou sobre sua própria partida, deixando os seguidores ainda mais emocionados.

‌



“Chico Cuoco, querido, que você faça um bom caminho como fez na vida até o eterno, até o para sempre, me espera aí que eu estou a caminho também. Que Deus o tenha, mas que Deus o tenha no melhor que ele tem para hospedar os amigos, eu sei que é lá que você vai viver. Adeus, Chico!”, finalizou.

O velório de Francisco Cuoco aconteceu nesta sexta-feira (20), em São Paulo, e foi aberto ao público. Já o enterro começou às 16h, em cerimônia fechada, apenas para familiares e amigos mais próximos.

