Bia Miranda afirma que Gato Preto está 'armando' contra ela e o chama de burro Influenciadora acusa ex-namorado de tentar forjar conversa falsa para incriminá-la Fabíola Reipert 18/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h52 )

Bia Miranda acusou Gato Preto de tentar forjar provas falsas contra ela Reprodução/Instagram/@biamiranda.real

A influenciadora Bia Miranda foi às redes sociais na última terça-feira (17) e fez revelações bombásticas sobre o ex-namorado, Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto. Após o término conturbado, a ex-A Fazenda 14 afirmou que ele está “armando” contra ela e tentando forjar provas falsas! 😱

Segundo Bia, Gato Preto teria oferecido dinheiro para um homem montar uma conversa fake, em que ela apareceria pedindo para rastrear o carro dele — tudo isso para justificar uma possível aproximação, mesmo com uma medida protetiva em vigor.

“E se eu contar para vocês que meu querido ex está armando um bagulho para mim? O querido é tão burro que ele armou com o pessoal daqui do Rio. E o pior: o advogado tá junto, tá?”, disparou a influenciadora.

Ela ainda explicou a suposta estratégia de Gato Preto: “Quando der m***a desse bagulho de medida protetiva, ele vai falar: ‘ela colocou rastreador no meu carro, então quem tá vindo atrás não sou eu’. Você acredita?”

‌



Vale lembrar que o relacionamento dos dois terminou de forma polêmica e conturbada, com acusações de agressão física por parte de Bia Miranda. Ela chegou a expor marcas no corpo e registrou boletim de ocorrência. Desde então, o caso segue cercado de polêmicas, alfinetadas nas redes sociais e medidas judiciais. E pelo visto... a confusão está longe de acabar! 💥

