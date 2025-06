Oruam diz que o pai, Marcinho VP, será solto ‘em breve’ Líder do Comando Vermelho está preso há quase 30 anos por comandar ações da facção criminosa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/06/2025 - 10h06 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oruam falou sobre a soltura do pai, Marcinho VP Reprodução/Instagram/@reserva.oruam

Um trecho de uma live do rapper Oruam, filho do líder do Comando Vermelho, Marcinho VP, viralizou nas redes sociais e está dando o que falar!

Durante a transmissão, o cantor foi questionado por seguidores sobre a situação do pai, que está preso há quase 30 anos por comandar ações da facção criminosa. E ele não escondeu a empolgação ao comentar uma possível soltura...

“Quando meu pai vai ser solto? Em breve, tropa! Meu pai já não deve mais nada, mas a instituição não solta ele. Parece que a mídia fica colocando ele como vilãozão para sempre, mas meu pai mesmo já não deve mais nada. Ele pagou tudo. Ele vai sair em breve, em nome do Senhor Jesus”, declarou o rapper.

Pra quem não lembra, Marcinho VP — ou Márcio dos Santos Nepomuceno — está preso desde 1996. Ele foi condenado por tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa, e é apontado como um dos chefes do tráfico no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. De lá, teria ordenado execuções e coordenado ações violentas da facção Comando Vermelho.

‌



Atualmente, cumpre pena em regime fechado em um presídio federal de segurança máxima, em Campo Grande (MS). A pena total? 48 anos, 6 meses e 20 dias.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.