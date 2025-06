Lucas Viana desmente notícias de prisão e diz que foi apenas detido em Dubai Campeão de ‘A Fazenda 11′ afirmou que não cometeu nenhum crime e prometeu dar mais detalhes sobre o ocorrido quando estiver em casa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/06/2025 - 12h14 (Atualizado em 13/06/2025 - 12h14 ) twitter

Lucas Viana afirmou que foi detido em Dubai Reprodução/Instagram/@eulucasviana

Lucas Viana, campeão de A Fazenda 11, se manifestou nas redes sociais, na última quinta-feira (12), após a repercussão da notícia de que teria sido preso em Dubai. Ele negou e afirmou que tudo não passou de um mal-entendido.

“Tô passando aqui pra tranquilizar todo mundo. Não, eu não fui preso. Mas sim, fui DETIDO. Depois de toda a averiguação, ficou claro pras autoridades que eu não cometi nenhum crime. Eu estava em uma situação confusa e, no momento da detenção, levaram tudo meu inclusive o celular, que era o único meio que eu tinha pra me comunicar melhor”, escreveu.

Lucas contou que teve dificuldades para se comunicar com os policiais, já que não permitiram o uso de tradutor. A situação só começou a se resolver quando ele conseguiu usar o celular por alguns instantes.

“Assim que eu pude pegar o celular por alguns instantes eu consegui cooperar com as investigações, e agora conto com o apoio das autoridades, além de estar sendo muito bem acompanhado pelo advogado Leonardo Freitas, que tá cuidando de tudo pra garantir que meu retorno ao Brasil aconteça da melhor forma possível.”

‌



Um dia antes, na quarta-feira (11), ele chegou a mostrar feridas e marcas no braço, o que aumentou a preocupação dos seguidores. As imagens chamaram atenção e levantaram suspeitas sobre o que de fato teria acontecido.

A previsão é que Lucas retorne ao Brasil no próximo domingo (15). Ele prometeu contar tudo com mais detalhes assim que estiver em casa. 👀

