De paixão a BO: relembre o relacionamento turbulento de Bia Miranda e Gato Preto Influenciadores terminaram o namoro nesta semana, e a ex-'A Fazenda 14′ acusou o pai de sua filha de agressão Fabíola Reipert 13/06/2025 - 02h00

Bia Miranda e Gato Preto oficializaram o namoro e trocaram alianças Reprodução/Instagram/realgatopreto

O que começou como um romance badalado nas redes virou um verdadeiro enredo de novela policial. Desde que assumiram o relacionamento em agosto de 2024, Bia Miranda e Gato Preto não saem do noticiário — e por todos os motivos errados.

Nascimento de Maysha

Logo no início, o casal parecia apaixonado. Fizeram até chá-revelação da filha, Maysha, com direito a nome de princesa e tudo. “Porque fingir que está tudo bem cansa”, disse Bia, justificando as constantes crises públicas do casal. Só que o “tudo bem” durou pouco.

Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, já chegou a negar a paternidade da filha antes mesmo do nascimento e, pouco tempo depois, estava postando juras de amor ao lado da influenciadora. Em meio a reconciliações-relâmpago e declarações dramáticas, ele chegou a dizer: “Tenho sérios problemas com meu nervosismo, mas sei me controlar. Quando fico bravo, dou soco na parede”.

Brigas e agressões

Mas as brigas saíram do campo emocional para o físico. Em abril, Gato Preto surgiu nas redes com arranhões no pescoço e acusou Bia de agressão.

‌



Com o tempo, o clima entre os dois se tornou insustentável. No dia 11 de junho, após mais uma briga, Bia desabafou: “Eu mandei ele embora, mandei ele sumir da minha vida para sempre. Estou esgotada disso”.

Na sequência, ela fez acusações ainda mais graves: soco no rosto, chute nas costelas, tentativa de enforcamento e ameaças contra a filha do casal. “Falou que vai pegar a Maysha, me enforcou… quase que ele conseguiu, aquela desgraça”, disse Bia, visivelmente abalada, em um vídeo que foi apagado, mas viralizou.

‌



Na última quinta-feira (12), a influenciadora foi diagnosticada com uma fratura nas costas — que, segundo um amigo próximo, teria sido causada pelas agressões de Samuel.

Dependência emocional

Apesar dos momentos de carinho e reconciliação, o histórico é marcado por instabilidade, violência e exposição pública. “Gente, me dói muito. Eu tenho dependência emocional, ele também tem”, confessou Bia, abrindo o coração — mas também os olhos.

‌



No fim, o que era para ser uma história de amor virou um alerta. E com tantas idas e vindas, o público fica na dúvida: será mesmo o fim definitivo?

