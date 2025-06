Bia Miranda afirma que foi agredida por Gato Preto: ‘Me deu um murro na cara’ Influenciadora anunciou o fim do relacionamento na última terça-feira (10) e disse que foi ameaçada pelo ex-namorado Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda acusa Gato Preto de agressão física Reprodução/Instagram/@biamiranda.real

Após anunciar o fim definitivo do relacionamento com Gato Preto, na última terça-feira (10), a influenciadora Bia Miranda voltou às redes sociais na manhã desta quarta-feira (11) para relatar uma suposta agressão cometida por ele.

Em um vídeo postado em um de seus perfis no Instagram — e apagado logo depois — ela afirma que foi agredida com um murro e que precisou chamar a polícia.

“Ele acabou de me bater. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, disse ela no vídeo, que rapidamente repercutiu na internet.

No fundo da gravação, ainda é possível ouvir a voz de Gato Preto dizendo que esperaria os agentes. Bia rebate na hora: “Vai esperar mesmo”.

‌



A situação, que já era delicada, ficou ainda mais grave com a revelação de que Gato Preto teria feito ameaças envolvendo a filha do casal, Maysha, que tem quase dois meses de vida.

“Falou que vai pegar a Maysha, me enforcou... quase que ele conseguiu, aquela desgraça”, completou Bia, visivelmente abalada, no vídeo divulgado pela página de fofocas Gossip do Dia.

‌



Bia Miranda e Gato Preto estavam juntos desde agosto de 2024 e já protagonizaram várias polêmicas, incluindo brigas físicas e até acusações de traição. A mais recente ocorreu pouco antes do nascimento de Maysha, quando o influenciador chegou a negar publicamente a paternidade da filha.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.