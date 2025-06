Rafaella Santos vira alvo de críticas por look em leilão de Neymar: ‘Parece um milho’ 🌽 Influenciadora foi vítima de comentários maldosos após usar um vestido amarelo longo no evento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/06/2025 - 10h42 (Atualizado em 11/06/2025 - 11h48 ) twitter

Rafaella Santos foi alvo de críticas por causa de seu visual Caio Duran e Thiago Duran/Brazil News/Youcam

Rafaella Santos, influenciadora digital e irmã de Neymar, marcou presença no leilão beneficente promovido pelo jogador na última terça-feira (10), mas acabou roubando a cena por um motivo nada agradável.

Usando um vestido amarelo longo, rabo de cavalo e franja, ela virou alvo de comentários maldosos nas redes sociais, tudo por conta do visual escolhido para a noite...

“Mirou na Bela e acertou na Fera”, afirmou um usuário. Outro foi mais direto: “Tanto dinheiro, zero bom gosto”. Teve até quem confundisse a influenciadora com outra famosa: “Achei que era a Glória Groove”, ironizou um terceiro. E para fechar, um seguidor soltou: “Deu um show de breguice, parece um milho 🌽.”

Mas nem todo mundo entrou na onda do deboche. Alguns usuários defenderam Rafaella e pediram mais empatia com a influenciadora. “Ela ainda deve estar inchada por conta dos últimos procedimentos que fez. Talvez se as pessoas apontassem menos, ela não teria tanta distorção de imagem”, observou uma pessoa.

‌



Outra lamentou a crueldade dos ataques: “Galera ataca tanto essa menina. Que desnecessário. Ela parece que é uma pessoa incrível e super do bem ❤️”. E teve quem apelasse para o bom senso: “Imagina só ela lendo esses comentários? A saúde mental vai pra onde? Ah gente, peguem leve pois a vida já tá pesada demais 🙏🏻”, escreveu.

