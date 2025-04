Criativo ou ilegal? MC Daniel e Gloria Groove podem pagar multa de R$ 20 mil após faixas em avenidas

MC Daniel e Gloria Groove inventaram um jeito diferente de lançar uma música juntos e espalharam faixas em grandes avenidas de São Paulo. “Daniel, você nunca mereceu o amor que te dei. Por isso, decidi te expor”, dizia uma das divulgações. O que eles não esperavam é que a Prefeitura iria mandar tirar todas as faixas e, ainda, aplicar uma multa de R$ 20 mil por causa da Lei Cidade Limpa. Agora, MC Daniel tenta fazer um acordo com as autoridades e reverter a situação.



