Paulo André é alvo de críticas após voltar com a mãe de seu filho: 'Às vezes é só caso de esperar uns 8 anos' Atleta assumiu nas redes sociais o relacionamento com Thays Andreata na última quarta-feira (12), Dia dos Namorados Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/06/2025 - 11h23 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h23 )

Paulo André pediu Thays Andreata em namoro Reprodução/Instagram/@iampauloandre

Demorou, mas veio aí! O atleta Paulo André resolveu assumir publicamente o namoro com Thays Andreata, mãe de seu filho, na última quinta-feira (12), justo no Dia dos Namorados. Mas olha… o anúncio dividiu opiniões – e teve fã que desceu a lenha! 😮‍💨

A revelação foi feita com direito a post conjunto no Instagram, balões espalhados pelo quarto e até a frase “namora comigo” escrita com letras gigantes. E detalhe: tudo isso rolou em uma publi! Isso mesmo! O momento do pedido foi patrocinado – teve amor, teve emoção… e teve marca envolvida também.

O atleta ainda postou um vídeo do momento em que Thays aparece visivelmente emocionada. Só que o público não engoliu muito bem essa “declaração tardia”. A web não deixou barato:

“Viu gente, às vezes é só caso de esperar uns 8 anos até a pessoa tá pronta”, escreveu uma pessoa no X. “com esse tanto de tempo já era pra pular o namoro e ir pro casamento, esse paulo andre é um mico”, comentou outra. “Paulo André assumindo a Thays como se eles já não estivessem juntos a anosss homem é tudo igual mesmo kkkk”, disse uma terceira.

‌



🔥 E não para por aí! Entre idas e vindas, o casal já vinha dando sinais de reaproximação desde 2024. Seguidores mais atentos perceberam que Thays estava cada vez mais presente nas redes de PA, o que já levantava suspeitas de reconciliação antes mesmo do pedido oficial.

Os dois são pais do pequeno Paulo André Júnior, o PAzinho, de apenas três aninhos. Mas, pelo visto, o que era segredo virou encenação romântica pública... Só que com gosto amargo para muita gente! 💔

