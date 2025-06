Virginia e Zé Felipe passam o Dia dos Namorados juntos mesmo após o fim do casamento Ex-casal comemorou o mesversário de 9 meses do filho mais novo, José Leonardo, na data e levantou suspeitas entre os fãs Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h46 ) twitter

Virginia e Zé Felipe passaram o Dia dos Namorados em família Reprodução/Instagram/@virginia

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe deixaram muita gente de queixo caído ao aparecerem juntinhos no Dia dos Namorados, mesmo depois de terem anunciado o fim do casamento no finalzinho de maio. O motivo? A comemoração dos 9 meses do caçula, José Leonardo. Mas será que foi só isso mesmo? 🤔

O ex-casal resolveu fazer a festinha do bebê bem no dia 12 de junho, e claro, postaram tudo no Instagram para todo mundo ver. Virginia até explicou que mudou a data da comemoração:

“9 meses do nosso príncipe! Foi dia 8, mas decidimos comemorar hoje com muito amor. Que Deus abençoe sua vida sempre, goido, lhe dê muita saúde, paz, amor, felicidade e sucesso! Sua família te ama muito”, escreveu a influenciadora.

Hmmm… estranho comemorar no dia 12, né? Coincidência ou indireta? Os fãs notaram e comentaram! 💬

‌



“Com certeza essa festa aí é só mais uma desculpa para ficarem juntos no Dia dos Namorados sem que todos percebam que estão juntos”, escreveu uma pessoa. “Que novela!”, disse outra. “Piada hahahaha. Na hora dos parabéns o Zé quase foi dá um beijo na Virgínia, coitado, quem mais percebeu?! Gente assumem logo que estão juntos, a gente passa o pano”, afirmou uma terceira.

Será que vem reconciliação por aí? Ou foi só uma aproximação por causa dos filhos? Vale lembrar que eles ficaram casados por quatro anos e são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo.

‌



Mas olha… com essa celebração bem no 12 de junho, ninguém está acreditando muito nessa história de “só amizade” entre eles, viu? 🐍

