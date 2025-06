Sereia encalhada? Yasmin Brunet diz que está difícil arrumar um namorado Influenciadora afirmou que está mais seletiva e exige indicação para beijar alguém Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/06/2025 - 12h41 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h41 ) twitter

Yasmin Brunet revelou dificuldade no amor Reprodução/Instagram/@yasminbrunet

Yasmin Brunet está passando por um momento delicado... um momento difícil na vida dela! A influenciadora, que adora se autointitular “sereia”, resolveu abrir o coração e revelou que está difícil engatar um novo romance.

E sabe por quê? Porque agora ela está mais seletiva. Pois é! “Depois que fiquei seletiva, não peguei ninguém. Mas antes só do que mal acompanhada”, contou. Mal acompanhada? Isso aí tem cara de indireta bem direta para o ex, Gabriel Medina.

Em uma entrevista, a sereia seletiva fez questão de dizer o que um homem precisa ter para ganhar seu coração — e não é pouca coisa, viu? Para começar, ela não aceita “as pessoas que querem namorar e viver vida de solteiro. Que não querem abrir mão de nada”. Isso aí, traduzindo para o português bem claro, é zero paciência para chifre, né? Chega de vidas paralelas.

Yasmin também disse que prefere que venham atrás dela. Ela não dá o primeiro passo. Tem que demonstrar interesse. Ou seja, nada de ficar curtindo story e esperando milagre. E tem mais: agora ela não cai mais em papo furado e não quer saber de homem que a deixe insegura ou que demore para responder mensagem. Será que ela é do tipo “tia do Zap”?

‌



A sereia também avisou que não beija desconhecidos, tá? O boy tem que ser, no mínimo, amigo de alguém que ela já conhece. E mesmo com esse papo de desapegada, Yasmin contou que ainda sonha em casar de novo e ter filhos.

Pra fechar, ela cravou: caráter, princípios e valores precisam estar alinhados. Só não disse se o alinhamento tem que vir com uma conta bancária bem gorda, tipo milionário — igual o que a Santinha da Ruy Barbosa gosta, né?

‌



Enquanto isso, seguimos na torcida pra que o tritão da sereia apareça logo. Mas pelo visto… tá mais fácil achar concha no asfalto do que esse homem ideal!

