Amado Batista rebate a mulher e diz que não quer ter mais filhos: ‘Casou sabendo que eu não queria’ Cantor de 74 anos reforçou que já é pai e garantiu que isso não deve atrapalhar o conto de fadas com Calita Franciele Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/06/2025 - 13h29 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amado Batista revelou que não deseja ter mais filhos Reprodução/Instagram/@calitafransouza

Amado Batista, de 74 anos, está recém-casado e cheio de planos... ou quase. O cantor oficializou a união com a miss Calita Franciele, de 23 anos, e resolveu abrir o jogo sobre o futuro do casal — e já começou colocando um balde de água fria no sonho da moça!

“Não planejo ter mais filhos. Eu já tenho quatro filhos. Ela sonha em ter filhos. É injusto, talvez, mas se ela aceitou, casou e sabendo que eu não queria. Tenho certeza que esse não é um problema pra gente viver em paz“, contou Amado em entrevista ao canal Rokast.

Mas nem tudo é seco assim... O cantor revelou que já até fez uma música inspirado pela amada. O nome da canção é “O amor é assim”, e ele compôs olhando pra ela ali mesmo, na sala de casa. Trechinho? A gente tem: “Olhando pra ela, eu vi seu sorriso. Não sei o que faço. Foi só um aviso”. Ai, que romântico!

Só que o casal anda na mira dos curiosos — e dos críticos de plantão. Amado resolveu soltar o verbo sobre os comentários que anda recebendo sobre a diferença de idade entre ele e a esposa. E foi sem papas na língua:

‌



“É ridículo. As pessoas não têm o que fazer. Elas precisam respeitar. Existiram elogios, mas também tiveram críticas ridículas. Você se meter na vida das pessoas sem conhecer ninguém é, no mínimo, ridículo. As pessoas são preconceituosas demais, isso é que é ruim. E dentro daquele preconceito, acabam desrespeitando você e a pessoa que está com você“, desabafou.

E pra fechar o recado, mandou mais uma direta: “Amor não tem idade. Se a menina está se sentindo bem e você também, acabou. Ninguém tem que se meter nisso e nem falar bobagem”.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.