Viúva e filhos de Paulinho esquentam briga pela herança do vocalista do Roupa Nova Inventário se arrasta na Justiça há quase cinco anos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paulinho morreu em 2020 de Covid-19 Reprodução/Instagram

A herança do cantor Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova que morreu em dezembro de 2020, continua no centro de uma intensa batalha judicial entre sua viúva, Elaine Soares Bastos, e os filhos do artista.

O conflito, que já se arrasta por quase cinco anos, ganhou novos contornos com a revelação de uma proposta feita pelos herdeiros. Segundo Elaine, os filhos de Paulinho ofereceram um apartamento avaliado em R$ 1,2 milhão para que ela abrisse mão dos direitos autorais e de imagem do cantor. A informação é do colunista Lo Bianco.

Após 16 anos de relacionamento, Elaine teve sua união estável reconhecida judicialmente, o que lhe garantiu 50% desses direitos. Ela foi categórica: rejeitou a oferta e afirmou que nada relacionado à imagem ou à história de Paulinho poderá ser feito sem seu consentimento.

A divisão da herança segue travada devido ao embate entre as partes, mantendo o inventário sem resolução.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.