João Guilherme perde na Justiça ação que movia contra marca de carro de luxo Filho de Leonardo reclamou que carrão tinha problemas mecânicos graves Fabíola Reipert 17/06/2025 - 12h06

João Guilherme sofre mais uma derrota na Justiça

João Guilherme, filho do cantor Leonardo, enfrentou mais uma derrota na Justiça em um processo movido contra uma renomada marca de carros de luxo. A decisão judicial determinou que ele arque com 13% de honorários advocatícios e as custas processuais em favor dos advogados da empresa.

A disputa teve início após João Guilherme adquirir uma Mercedes-Benz GLE400 CO, ano 2018, avaliada em mais de R$ 360 mil. Segundo ele, o carro apresentou problemas mecânicos graves, o que o levou a vendê-lo por um valor abaixo do mercado. Insatisfeito, ele decidiu acionar a Justiça para buscar ressarcimento pelos prejuízos.

No processo, João Guilherme relatou que, durante uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, o automóvel simplesmente parou de acelerar. Ao levá-lo a uma oficina mecânica, recebeu um orçamento de R$ 838.282,56 para a substituição de uma peça.

Ele solicitava uma indenização por danos materiais no valor de R$ 236.138, além de R$ 104.843 referentes à desvalorização do veículo na venda e mais R$ 50 mil por danos morais, totalizando uma causa de R$ 390.981.

No entanto, a Justiça negou o pedido de indenização. O principal motivo apontado foi que João Guilherme vendeu o carro antes de comprovar os problemas mecânicos alegados, o que enfraqueceu sua argumentação no processo.

A informação foi publicada na coluna de Peterson Renato.

