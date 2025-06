Bebedeira? Leonardo canta com a voz arrastada em show e não passa despercebido

Será que ele bebeu todas antes de ir? Leonardo cantou com a voz arrastada em show do São João do Nordeste e não passou despercebido. Os fãs e até a esposa do artista, Poliana Rocha, falaram sobre a “falha” nas redes sociais. “Será que vou ter que ir puxar de leve o freio de mão?”, escreveu a mulher de Leonardo. Veja como foi!



