Amigo de Bia Miranda diz que Gato Preto fraturou as costas da influenciadora após agressão Ex-‘A Fazenda 14’ buscou atendimento médico após sentir fortes dores e falta de ar Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/06/2025 - 11h47 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda fraturou as costas após agressão Reprodução/Instagram/@biamiranda.real

A influenciadora Bia Miranda está passando por dias difíceis após um término para lá de conturbado com o ex-namorado Gato Preto. E quem trouxe à tona detalhes chocantes dessa história foi um amigo próximo da ex-A Fazenda 14, que resolveu expor tudo nas redes sociais — e não se calou diante do que aconteceu.

Na última quarta-feira (11), Bia revelou que foi agredida pelo influenciador. Depois disso, ela começou a sentir fortes dores e precisou buscar atendimento médico. Mas a gravidade da situação só veio à tona quando o amigo compartilhou um vídeo do momento exato em que ela recebe o diagnóstico no hospital.

A ex-peoa vinha reclamando de dores nas costas e falta de ar. Após a consulta, o médico fez um alerta preocupante: Bia está com uma fratura nas costas. E, infelizmente, segundo ele, não há muito o que fazer — a recomendação é repouso, analgésicos e compressas de água quente.

O amigo da influenciadora foi direto e soltou o verbo no Instagram: “Só ela sabe o que está sentindo. Samuel conseguiu fraturar as costas da Bia. Por isso ela estava sentindo essa falta de ar toda para andar.”

‌



Em seguida, ele acompanhou Bia até a delegacia, onde ela prestou queixa contra Gato Preto. Todos os momentos foram registrados por ele e publicados em seu perfil oficial, deixando os seguidores da influenciadora em choque com a gravidade da denúncia.

Que barra! 😳

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.