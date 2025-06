Bia Miranda rebate ex e dispara: ‘Te traí com seus dois irmãos’ Influenciadora respondeu Gabriel Roza após ele mandar recado para Gato Preto e afirmar que tentou alertá-lo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/06/2025 - 10h32 (Atualizado em 12/06/2025 - 10h52 ) twitter

Bia Miranda rebateu o ex-namorado Gabriel Roza Reprodução/Instagram/@biamiranda.real

A influenciadora Bia Miranda não deixou barato e resolveu rebater o ex-namorado Gabriel Roza após ele alfinetar ninguém menos que Gato Preto — outro ex da moça, pai da filha dela, de quem Bia se separou recentemente e, na última quarta-feira (11), acusou de agressão.

A confusão começou quando Gabriel resolveu desenterrar stories antigos postados por Gato Preto, nos quais ele aparece debochando do vice-campeão de A Grande Conquista. Nos vídeos, Gato Preto chama Gabriel de “corno” e, com Bia ao lado, manda o rapaz “superar”.

Em seguida, Gabriel se pronunciou nos stories e garantiu que já superou, mas mandou aquele recado: “Só queria avisar que iria acontecer. Ali eu conheço. Então tá aí, não duvidem do que eu vou falar para vocês. O que eu falar, vocês anotem, que vai chegar a hora que vai acontecer. Não tem jeito.” E ainda completou: “Tentei te avisar, Gato Preto.”

Mas aí, minha gente, o circo pegou fogo! Bia não deixou passar e soltou o verbo: “Oooo homem que gosta de lembrar que era chifrudo em, é t***o isso colega? Você já foi filho, já passou mais de 3 anos, vamos viver?”

E não parou por aí! A influenciadora negou ter traído o pai de sua filha, mas fez uma revelação bombástica sobre Gabriel: “E outra não meti chifre no Gato Preto não, só que em vc p*p, eu arrasei, te traí com seus dois irmãos 😂”, disparou. Para fechar com chave de ouro, ela ainda emendou: “Ainn eu era o c*o, desculpa viu, tô vendo que isso tá na sua mente até hoje te corroendo 😂.”

Então tá, né? 👀

