Viih Tube é alvo de críticas após emagrecer 15 kg e exibir transformação; veja o antes e o depois Influenciadora afirmou que mudanças no corpo foram resultado de treino e dieta, e rebateu comentários nas redes Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 21/06/2025 - 13h39 (Atualizado em 21/06/2025 - 14h05 )

Viih Tube mostrou transformação após emagrecer 15 kg Reprodução/TikTok/@viihtube

A influenciadora Viih Tube, de 24 anos, resolveu mostrar o resultado de uma transformação chocante no corpo — e, como era de se esperar, virou assunto nas redes sociais.

A empresária publicou um vídeo no TikTok revelando o famoso “antes e depois”, com imagens do pós-parto e cliques atuais, meses após o nascimento de seus dois filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de 7 meses, frutos do relacionamento com o também influenciador Eliezer.

A mudança foi tão grande que até ela mesma brincou: “Mudei o DNA”. Viih também escreveu na tela: “Essas fotos me afetaram? O suficiente.”

Nos comentários, teve de tudo: choque, curiosidade… e o tribunal da internet em ação, como de costume.

Uma das reações mais ácidas dizia: “‘não precisei de dinheiro’, só não faço p***a nenhuma da minha vida, tenho academia em casa e 15 empregadas 😂😂😂”.

Eliezer não deixou barato e defendeu a mulher na hora: “Moça, na verdade são 132 colaboradores ao todo, contando as 3 empresas que ela tem”.

Outro seguidor alfinetou: “Povo iludido, ela mesmo quis passar essa imagem”. Viih também não ficou calada: “Olha, alguém querer ficar nesse estado por uma imagem ou marketing é no mínimo burro kkkkk vocês viajam”.

Um terceiro perfil comentou a frase clássica: “Ter dinheiro é bom né”. A influenciadora rebateu novamente: “Essa foto é antes da cirurgia que fiz agora, nem eu vi meu corpo direito ainda pós a cirurgia e não usei Monjauro, Ozempic porque passei muito mal, então tecnicamente não precisei de dinheiro. Só treino e dieta.”

Mas que gente chata... Deixa a menina ser feliz, né? 🙄

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.