Mulher de Amado Batista diz que tinha esquecido o quanto era feia; veja o antes e o depois Calita Franciele divertiu os seguidores ao mostrar fotos antigas nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/06/2025 - 16h31 (Atualizado em 19/06/2025 - 16h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Calita Franciele mostrou fotos antigas nas redes sociais Reprodução/Instagram/@calitafransouza

Calita Franciele, atual mulher de Amado Batista, resolveu abrir o “álbum da vergonha” na noite da última quarta-feira (18) e surpreendeu os seguidores ao mostrar fotos antigas nas redes sociais. 😳

Miss Mato Grosso 2024 e casada com o cantor de 74 anos há três meses, Calita divertiu os fãs ao relembrar os tempos em que, segundo ela mesma, não era lá grandes coisas no espelho.

“Gente, estava olhando aqui umas fotos de 2014, 2015, e assustei [risos]. Esqueci o tanto que eu era feia. Não que hoje estou bonita, mas pelo amor de Deus, o tempo deu uma melhoradinha. Vou postar pra mostrar pro pessoal como eu era. São fotos que preciso guardar debaixo de sete chaves, porque se forem pra mídia eu estou lascada [risos]”, disse ela, rindo da própria fase pré-fama.

Mas calma que tem mais! Calita não só se jogou na zoeira como garantiu que a transformação não veio com bisturi — pelo menos, não muito. 💉

‌



“O tempo passou e engraçado que eu não fiz procedimento estético nenhum. Nem botox eu faço, preenchimento labial, nada. Eu fiz rinoplastia. Tempo foi generoso, deu uma melhorada. Eu fiz rinoplastia pra afinar a ponta do meu nariz, que nunca foi feio. Mudou pouca coisa, mas ficou melhor”, garantiu a mulher do sertanejo.

E pra fechar com chave de ouro, ainda brincou com a mãe: “Minha mãe tinha que ter me trancado dentro de um quarto e deixado sair só com 20 anos. Tem algumas que estavam bonitas, mas eu acho que eu era ruim de ângulo. Tem algumas que salvam.”

‌



Pelo visto, o amor está fazendo bem para a mulher de Amado Batista — e o tempo também! ❤️

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.