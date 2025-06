Belo dá capinha de passaporte de presente e namorada agradece como se fosse aliança Rayane Figliuzzi está empolgada com o relacionamento e compartilha detalhes da relação nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/06/2025 - 14h29 (Atualizado em 19/06/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rayane Figliuzzi contou que ganhou capinha de passaporte de Belo Reprodução/Instagram/@rayfigliuzzi

Nada de flores, joias ou jantar romântico… o cantor Belo escolheu um presente bem diferente para o Dia dos Namorados: uma capinha de passaporte! E a nova namorada dele, Rayane Figliuzzi, adorou.

Nas redes sociais, ela contou animada: “Belo é sensacional. Ele me deu uma capinha de passaporte de Dia dos Namorados, porque o meu estava sem. Adorei! Achei superfuncional”.

Detalhe: a capinha é chique, viu? É da grife Philipp Plein e custa cerca de R$ 4.190,00.

A nova namorada do cantor parece estar se sentindo cada vez mais à vontade na mídia. Rayane tem respondido perguntas de seguidores, postado vídeos sobre a vida pessoal e não esconde os bastidores do namoro com Belo.

‌



Ela contou ainda que fez um curso de inteligência emocional para lidar com as críticas e os ataques que anda recebendo nas redes.

Já tem gente dizendo que ela quer mesmo é virar celebridade… Será que vem carreira de influencer por aí?

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.