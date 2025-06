Estrela de reality show é barrada no funeral do próprio filho Whitney Purvis chegou atrasada à cerimônia e afirmou que não foi avisada do horário correto Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/06/2025 - 13h52 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h20 ) twitter

Whitney Purvis foi impedida de entrar no funeral do filho, Weston Jr. Reprodução/Instagram/@nurvispurvis_

Um verdadeiro climão tomou conta do funeral de Weston Jr., filho da ex-participante do reality Grávida aos 16, Whitney Purvis. A cerimônia, que já seria naturalmente marcada por dor, virou um escândalo familiar depois que a mãe do adolescente foi impedida de entrar na despedida do próprio filho. 😔

Segundo o site TMZ, Whitney ficou arrasada por não conseguir prestar a última homenagem ao jovem de 16 anos, que faleceu no início do mês por causas naturais. E tudo isso teria acontecido por um mal-entendido entre ela e o pai do garoto, Weston Gosa Sr.

De acordo com fontes próximas, Whitney foi informada por Gosa de que o funeral começaria às 16h. Mas quando chegou à capela, foi surpreendida com a informação de que a cerimônia havia começado às 14h — e que ela e seus familiares não estavam na lista de convidados.

A equipe da funerária não só barrou a entrada de Whitney, como também pediu para todos os parentes do lado dela se retirarem do local.

‌



Mas Weston Sr. se defendeu! Disse que ligou uma semana antes para Whitney, avisando que o evento seria das 14h às 16h, com o culto final começando pontualmente às 16h. Segundo ele, Whitney chegou depois das 16h15, quando as portas já estavam fechadas. E ainda mostrou que o nome da ex estava, sim, na lista. Mas... ela só teria mandado mensagem questionando isso às 17h10!

Apesar de toda a confusão, Gosa afirmou que ele e a atual esposa compraram uma urna especial para que Whitney possa guardar parte das cinzas do filho.

‌



Triste, né? Um momento que deveria ser de união e despedida virou palco de desencontro e mágoa... 💔

