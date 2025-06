Thomaz Costa detona João Guilherme e dispara: ‘Imagina usar cropped e pintar a unha’ Ex-ator mirim rebateu comentário dizendo que nunca seria o filho de Leonardo e foi alvo de críticas nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 19/06/2025 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thomaz Costa alfinetou João Guilherme Reprodução/Instagram/@thocostaoficial/@joaoguilherme

E a língua do Thomaz Costa segue mais afiada que carreira de ex-ator mirim tentando engajar com polêmica! Durante uma live no TikTok, ele resolveu rebater um comentário que dizia: “Tho, você nunca será João Guilherme”.

Sem pensar duas vezes, ele respondeu com deboche: “Graças a Deus, né, mano? Imagina usar cropped, pintar a unha”.

A fala sobre o filho de Leonardo não caiu nada bem e foi vista como desnecessária e preconceituosa. Ao invés de sair por cima, Thomaz acabou virando alvo de críticas nas redes sociais.

“Esse querido conseguiu me estressar às 7h20 da manhã aqui na minha casa, no meu celular 🤨”, afirmou uma pessoa. “Talvez se ele usasse cropped e pintasse a unha, ele tivesse mais relevância no meio artístico 😂”, disse outro. ”Melhor do que fazer conteúdo adulto, agredir mulher, e brincar com a fé e religião entrando e saindo toda hora da igreja, achando que Deus é brincadeira”, comentou um terceiro.

‌



Vale lembrar que Thomaz já se envolveu em várias controvérsias, e essa fala só colocou mais lenha na fogueira. Já João Guilherme, mesmo sem dizer uma palavra, saiu como o mais elegante da história — de novo.

E aí, precisava disso? 👀

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.