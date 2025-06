Ex de Maiara, Fernando Zor posta indireta sobre relacionamento tóxico e levanta suspeitas Cantor compartilhou vídeo com desabafo sobre relações instáveis e fãs apontam recado direto para a sertaneja Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/06/2025 - 12h54 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h20 ) twitter

Fernando Zor chamou atenção ao compartilhar suposta indireta para a ex, Maiara Reprodução/Instagram/@fernando/@maiara

O cantor Fernando Zor, ex da Maiara, da dupla com Maraisa, causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um vídeo cheio de reflexões sobre... relações tóxicas! E claro que os fãs foram à loucura tentando decifrar: será que foi indireta para a artista? Ou melhor... direta mesmo, né?

Fernando repostou um vídeo do influenciador Thales Starling, falando sobre os altos e baixos de um relacionamento marcado por instabilidade emocional. A descrição pareceu bem específica — e muita gente achou coincidência demais!

“Você se vicia em uma pessoa que te trata extremamente bem no sexo e no companheirismo e depois te joga numa queda de sofrimento ao mudar totalmente o comportamento, porque essa pessoa faz o mesmo efeito de uma droga na sua cabeça, te levando à euforia e depois a um estado de tristeza e depressão profunda. Quebre o ciclo, não volte mais. Você é uma pessoa linda, maravilhosa e não precisa de nenhum tipo de droga na sua vida”, afirmava o relato.

Para deixar o mistério ainda mais no ar, Fernando escreveu na legenda: “Não volte mais...” 💥

Agora segura essa: o namoro dele com Maiara foi um verdadeiro carrossel de emoções. Os dois terminaram nada menos que 12 vezes antes de colocar um ponto final definitivo em 2023!

E tem mais: a cantora é famosa pelo ciúme forte! Teve uma vez que ela fez Fernando usar uma jaqueta amarelo-limão durante um show para não perder ele de vista — tudo porque não queria que ele fizesse igual ao marido da Ivete Sangalo, que foi visto cochichando com outra bem no meio da plateia.

Nesta semana, Maiara ainda revelou em entrevista que faz terapia com psicóloga e psiquiatra há cinco anos para cuidar da saúde mental…

Será que esse passado turbulento ainda rende assunto? 👀

