Ex de Maiara, Fernando Zor elogia novo projeto da dupla sertaneja e chama atenção

Fernando Zor, ex de Maiara, elogiou o novo projeto da cantora com Maraisa, sua dupla sertaneja, e chamou atenção nas redes sociais. "Parabéns, meninas", escreveu Fernando. "Violas, violinos e celsos nos fazem passar para outra dimensão", completou. Logo, os fãs do ex-casal se animaram com uma possível volta ou "recaída". Lembrando que Maiara namora com o também cantor Matheus Gabriel.



