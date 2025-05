Maiara e Maraisa abraçam mãe de Marília Mendonça em show e selam a paz

Em show em Goiás, Maiara e Maraisa se reencontraram com Dona Ruth, a mãe de Marília Mendonça, em um momento carregado de emoção. A relação entre elas estava estremecida desde que a dupla não participou do tributo à Marília, em outubro de 2024. Rolou abraço e, ainda, a apresentação de um sucessos da cantora, que faleceu em acidente aéreo em 2021. Veja como foi!



