Maurício Mattar revela que infartou após ser processado Ator disse que passou mal após ser acionado na Justiça por uma de suas filhas e teve pressão nas alturas Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 19/06/2025 - 12h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 12h58 )

Maurício Mattar infartou após ser processado por filha Reprodução/Instagram/@mauriciomattar

O ator Maurício Mattar contou, durante entrevista ao programa do apresentador Ronnie Von, que sofreu um infarto depois de ser processado duas vezes por uma de suas filhas. Segundo o ator, a pressão chegou a 21 durante a turbulência.

Ele não revelou o nome da herdeira em questão, mas a gente descobriu: foi Petra Mattar, de 30 anos. O motivo? Pensão alimentícia.

Na época, pai e filha ficaram anos sem se falar, mas hoje em dia, segundo ele, já fizeram as pazes. Petra é filha de Maurício com a empresária Fabiana Sá, com quem ele viveu um relacionamento de 1993 a 1998.

Além de Petra, Maurício tem mais três filhos:

‌



👧 Ilha, de 5 anos, filha da atual esposa, Shay Dufau.

👩‍🦱 Rayra Gracie, de 33 anos, fruto de um relacionamento com Flávia Gracie.

‌



👨‍🦱 E o primogênito Luã Yvys, de 37 anos, filho de seu casamento com Elba Ramalho, que durou sete anos.

Apesar do baque, ele garantiu que hoje está bem de saúde. Mas que a pressão subiu, subiu…

