Irmão de Oruam teme reação de Marcinho VP após prisão do rapper: 'Vai destruir o meu pai' Lucca Nepomuceno fez desabafo nas redes sociais e pediu corrente de oração pelo irmão Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 24/07/2025 - 13h11 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h11 )

RESUMO DA NOTÍCIA Lucca Nepomuceno, irmão do rapper Oruam, se mostrou preocupado com a prisão do cantor.

Ele teme a reação do pai, Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, ao saber da notícia.

Lucca pediu orações e criticou a ação policial, defendendo que Oruam agiu por impulso devido à agressão sofrida.

Ele acredita que o rapper, de 24 anos, pode trazer orgulho para a família ao sair da prisão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Irmão de Oruam lamentou a prisão do rapper e demonstrou preocupação com o pai Reprodução/Instagram/@luccaa

O empresário Lucca Nepomuceno, irmão do rapper Oruam, usou as redes sociais, na última quarta-feira (23), para comentar a prisão do cantor, que aconteceu durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

No vídeo publicado, Lucca apareceu emocionado, pediu orações e mostrou preocupação com o impacto da notícia no pai dos dois, ninguém menos que Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho e preso há quase 30 anos.

“Todo mundo sempre espera que eu seja forte nesses momentos, mas não dá para ser forte o tempo todo. Levar meu irmão preso, ver o estado da minha mãe… Dói muito. E me dói mais ainda pensar que isso vai destruir o meu pai quando ele souber disso lá dentro”, desabafou Lucca.

Ele reconheceu que o irmão errou, mas não poupou críticas à ação policial: “Ele próprio sabe que se excedeu, agiu por impulso. Mas a ação dele foi baseada na conduta dos policiais que estavam agredindo as pessoas que o acompanhavam. Todos viram… Não vamos para a porta do presídio fazer baderna. Vamos mobilizar um exército de joelhos no chão. Peço que vocês façam uma corrente de oração pelo Mauro”.

E terminou o desabafo com esperança: “Meu irmão não é bandido. Ele vai sair de lá e vai dar muito orgulho pra gente ainda. A justiça do homem me faz desacreditar, mas a justiça divina não falha”.

Para quem não sabe, Oruam é o nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno — “Mauro” ao contrário. O rapper tem 24 anos e carrega tatuagens em homenagem ao pai e também ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

Veja o post de Lucca Nepomuceno na íntegra:

