Gominho tem discussão mórbida com seguidor após ser criticado por tentar seguir a vida Apresentador rebateu comentário ácido sobre homenagem feita a Preta Gil Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/07/2025 - 12h15 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h27 )

RESUMO DA NOTÍCIA Gominho homenageou sua amiga Preta Gil, falecida aos 50 anos devido a um câncer.

Recebeu críticas de um seguidor por expressar sua visão positiva sobre a vida após a perda.

Rebateu a crítica explicando seu sentimento, mencionando que Preta "já esfriou" há algum tempo.

Recebeu apoio de internautas que destacaram sua dedicação como amigo durante a luta de Preta contra a doença. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Após homenagem à Preta Gil, Gominho enfrenta críticas e solta o verbo nas redes Reprodução/Instagram/@gominho

Após a triste morte de Preta Gil, aos 50 anos, vítima de um câncer descoberto em 2023, o apresentador e amigo de longa data Gominho resolveu fazer uma homenagem emocionante e sincera à cantora — mas acabou sendo alvo de críticas.

Na última quarta-feira (23), Gominho fez um desabafo no X (antigo Twitter) e tocou os corações de muitos fãs: “Já vivi dois anos à sombra dessa doença na pessoa que mais amo e meses vivendo um luto vivo! [...] Não esperem tristeza sobre Preta em mim! É só luz e força como ela era e me ensinou a ser!”, escreveu ele.

Mas nem todo mundo entendeu a mensagem. Um seguidor resolveu criticar a forma como o apresentador lidou com o luto publicamente: “Meu Deus... Espera ela esfriar pelo menos”, alfinetou.

E Gominho não deixou barato: “Ela já esfriou tem um certo tempo, meu amor! Coisa que pra entender tem que ser bom de sentir a vida! Bom dia”, rebateu ele.

Apesar da treta, muita gente saiu em defesa do famoso, que esteve ao lado de Preta durante toda a luta contra a doença.

“Estão criticando um cara que largou a vida pra cuidar da amiga. Onde foi que a humanidade se perdeu?!”, disparou um internauta. “Ninguém parou para pensar que quem cuida, também adoece. Você foi um ótimo amigo ❤️”, comentou outro. “Os fiscais de luto precisam entender que ele fez o que tinha que ser feito em vida. Foi valioso pra ela quando ela mais precisou”, afirmou um terceiro.

