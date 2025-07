Gominho revela busca por apartamento no Rio de Janeiro após morte de Preta Gil Apresentador desabafou nas redes sociais e disse que está difícil encontrar algo ‘bom e em conta’ na cidade Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/07/2025 - 11h12 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h12 ) twitter

Após viver com Preta Gil durante tratamento, Gominho busca nova moradia Reprodução/Instagram/@gominho

O apresentador Gominho, de 36 anos, reapareceu nas redes sociais após a triste perda de sua grande amiga Preta Gil, que morreu no último domingo (20), nos Estados Unidos.

Ainda visivelmente abalado, ele usou o X (antigo Twitter) para fazer um desabafo sobre a vida — e também contou que está em busca de um novo lar.

“Tá brabo de achar alguma coisa boa e em conta no RJ pra alugar! Senhor, que cidade cara! […] Marquei visita quinta num apartamento no centro! Veremos…”, escreveu o apresentador.

Além disso, Gominho publicou a reflexão: “A vida não dá trégua”, deixando claro que o momento não tem sido nada fácil.

Durante o tratamento de Preta Gil contra o câncer, Gominho foi um dos grandes pilares da artista. Ele chegou a morar com ela após a separação da cantora com Rodrigo Godoy, ex-marido acusado de traição.

