Ex-marido de Preta Gil é detonado nas redes sociais após morte da cantora: 'Tá feliz agora?' Rodrigo Godoy desativou comentários após ser atacado por internautas que não perdoaram traição durante doença da artista Fabíola Reipert 21/07/2025 - 10h25 (Atualizado em 21/07/2025 - 10h25 )

Rodrigo Godoy é chamado de 'monstro' por internautas após morte de Preta Gil Reprodução/Instagram/@rodrigogodoy_/@pretagil

A comoção pela morte de Preta Gil, aos 50 anos, no último domingo (20), em Nova York (EUA), escancarou também uma onda de revolta nas redes sociais — e um dos principais alvos foi Rodrigo Godoy, ex-marido da artista.

Rodrigo, que foi casado com Preta de 2015 até 2023, virou assunto novamente. Nas redes sociais, internautas não perdoaram e lotaram os perfis dele com mensagens duras como: “Satisfeito, seu monstro?”, “Tá feliz agora?”, “Quando ela mais precisou…” e “Tem vergonha não?”. Diante da enxurrada de críticas, o personal trainer decidiu desativar os comentários em sua conta no Instagram.

A indignação do público tem raízes profundas. Durante sua batalha contra um câncer no intestino — diagnosticado em janeiro de 2023 —, Preta ainda teve que lidar com uma traição que chocou até os fãs mais antigos. O casamento chegou ao fim após a descoberta de um caso extraconjugal entre Rodrigo e a stylist da própria cantora.

Preta, sempre transparente sobre sua vida pessoal e tratamento, não poupou palavras ao expor a decepção: “Cruéis, frios e maquiavélicos”, disparou sobre o ex e a amante.

Mesmo diante da doença, a cantora manteve a coragem e compartilhou cada etapa do tratamento com o público — cirurgia, quimioterapia, radioterapia… tudo com honestidade e força. Por isso, sua morte gerou comoção, mas também reacendeu feridas ainda abertas.

