Quem é Gominho, amigo de Preta que abandonou tudo para apoiá-la durante tratamento Influenciador fez uma homenagem para a cantora no domingo (20), Dia do Amigo, horas antes da morte de Preta ser confirmada Famosos e TV|Do R7 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 )

Gominho tem 35 anos, é comunicador e figura conhecida por sua participação em programas de televisão Reprodução/Instagram

Vinicius Gomes da Costa, conhecido como Gominho, deixou o trabalho, a casa e a cidade onde morava para acompanhar Preta Gil durante o tratamento contra o câncer. A decisão foi tomada em janeiro de 2023, logo após a cantora receber o diagnóstico da doença.

Na época, Gominho vivia em Salvador, onde trabalhava com Ivete Sangalo, apresentava um programa em uma rádio local e havia lançado um disco como cantor. Ao saber da doença da amiga, devolveu o apartamento alugado e se mudou para o Rio de Janeiro.

Em entrevistas, Gominho afirmou que entendeu a necessidade de estar presente e comunicou à cantora que iria se mudar para sua casa. Segundo ele, Preta chegou a dizer que não era necessário, mas ele insistiu.

Desde então, passou a morar com a cantora e acompanhá-la no tratamento. Participou da rotina, prestou apoio e esteve ao lado dela durante os meses mais críticos da doença.

Gominho tem 35 anos. É comunicador e figura conhecida por sua participação em programas de televisão, como o reality show “A Fazenda”, além de trabalhos nos bastidores da mídia. A amizade com Preta Gil era antiga e se tornou pública com o tempo.

A cantora Preta Gil morreu no domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. A artista estava em tratamento de câncer de intestino desde janeiro de 2023.

