Amiga de Preta Gil, Ju de Paulla revela quais foram as últimas palavras da cantora DJ emocionou seguidores ao compartilhar os momentos finais ao lado da artista Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/07/2025 - 11h24 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ju de Paulla relembrou luta e força de Preta Gil até os últimos instantes Reprodução/Instagram/@judepaulla

Ju de Paulla, DJ e uma das melhores amigas de Preta Gil, usou as redes sociais para fazer uma despedida emocionada após a morte da cantora, ocorrida no último domingo (20), em Nova York, vítima de câncer no intestino.

Em um texto sincero e tocante, Ju contou que deixou tudo no Brasil para acompanhar Preta durante o tratamento nos Estados Unidos e relembrou os últimos momentos ao lado da artista.

“E agora? Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo?”, começou a DJ, citando a canção Sinas de Fogo, de Preta Gil.

RESUMO DA NOTÍCIA Ju de Paulla, amiga de Preta Gil, compartilha uma despedida emocionada após a morte da cantora em Nova York.

A DJ deixou tudo no Brasil para acompanhar a amiga durante o tratamento de câncer no intestino.

Ju relembra os últimos momentos juntas e a força de Preta até o fim.

Ela expressa a dor da perda e promete ser forte, mantendo viva a memória da amiga. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ju relatou ainda a força da amiga até o fim:

‌



“Há três meses eu larguei tudo no Brasil porque não teria lugar nenhum no mundo que eu queria estar que fosse ao seu lado. E assim foi até o último minuto da sua vida, eu tava lá de mão dada com você. Só a gente sabe o que a gente viveu nesses três meses. Nos últimos três dias, eu vi sua luta sobre-humana. Eu tava lá, dormindo do seu lado todo dia e estive guerreando com você nos meus braços, literalmente.”

Com muita tristeza, Ju falou sobre o aniversário dela, comemorado nesta segunda-feira (21), que não pôde ser celebrado como planejado:

‌



“A gente tava tão esperançosa. A sua última palavra [para ela] foi perguntando onde eu tava, eu voltei, falei que tinha ido passar seu perfume pra ir pro Brasil e te esperava lá porque você ia no outro voo, mas sairíamos na mesma hora e você piscou pra mim. Falei que te esperava pra gente comemorar meu aniversário hoje com o tema que você tinha escolhido.”

Emocionada, Ju de Paulla confessou a dificuldade de seguir sem a amiga:

‌



“Ia ser em NY, mas os planos mudaram no meio do caminho. Não deu tempo. Eu cheguei nos EUA com você e tô voltando sem você. Eu te amo pra sempre. Não sei como vai ser. Era a gente numa só estrada e forte. A estrada agora vai faltar você, vai faltar você me chamando 362682 vezes por dia meu e de todas as variações possíveis: Jude, Diu, Diude, Bestie. Mas eu prometo tentar ser forte.”

Por fim, Ju fez uma última declaração de amor e força:

“Eu te amo, minha luz! Bestie, eu te amo! Você lutou tanto, nós lutamos juntos. Descansa, meu amor. Descansa! Seguiremos de mãos dadas.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.