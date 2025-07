Filha de Arlindo Cruz se revolta com boato de morte do sambista: ‘Vamos parar de matar o pai dos outros’ Flora Cruz desmente notícia falsa e garante que o artista está vivo e estável Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/07/2025 - 10h28 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h28 ) twitter

Flora Cruz desmentiu boatos sobre morte de Arlindo Cruz Reprodução/Instagram/@floracruzoficial

Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz, perdeu a paciência com mais uma notícia falsa envolvendo o pai e soltou o verbo nas redes sociais!

A influenciadora usou seu perfil para rebater os boatos sobre a morte do cantor, que circularam nesta semana, e aproveitou para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do artista.

“Mais uma vez o meu telefone não para de ligar perguntando sobre morte de Arlindo Cruz. Não existe no mundo a possibilidade do meu pai falecer e a gente não saber. Estamos sempre conectados, sempre cuidando. Inclusive é nossa primeira missão da vida, nossa prioridade. O meu pai não fica sozinho em momento algum”, afirmou.

Ela continuou: “A gente também tem responsabilidade com fã, com amigos, familiar. No dia em que acontecer, e parece que vocês estão ansiosos para isso, podem ter certeza que a gente vai, no meio de muita dor, parar e dar uma nota oficial do luto do Arlindo Cruz. Por enquanto, não tem nada de novo em lugar nenhum”.

Antes de encerrar o desabafo, ela ainda mandou um recado direto para os fofoqueiros de plantão: “Vamos parar de matar o pai dos outros. Meu pai é ídolo nacional e internacional, mas ele é meu pai. E dói muito na gente ficar lidando com esse tipo de coisa. Aqui tem família, é ser humano. Meu pai está vivo, está bem”.

Vale lembrar que Arlindo Cruz, de 66 anos, convive com as sequelas do AVC hemorrágico que sofreu em março de 2017. Desde então, passou por longas internações e vem sendo cuidado com muito carinho pela família. Em nota, Flora informou que, no momento, ele está “vivo, internado, estável e acordado”.

Veja a nota publicada por Flora Cruz:

