Mãe de influenciadora de 16 anos é alvo de críticas após filha ir à festa de Vini Jr. Júlia Pimentel foi parar no meio de uma polêmica após marcar presença na badalada comemoração do jogador Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/07/2025 - 15h24 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h24 )

Mãe de Júlia Pimentel foi criticada após adolescente ir à festa de Vini Jr. Reprodução/Instagram/@juliapimentel/@vinijr

O nome da influenciadora Júlia Pimentel, de apenas 16 anos, virou assunto nas redes sociais nos últimos dias — tudo por causa da festa de aniversário de Vini Jr.

A jovem marcou presença no evento superexclusivo, que contou com a presença de muitos famosos e adultos, e isso bastou para o público cair matando em cima da mãe dela.

“Cadê o conselho tutelar?”, questionou uma seguidora. “Cadê a mãe dessa menina que deixa ela, aos 16 anos, ir pra festa do Vini Jr.?”, escreveu outra. Teve até quem soltasse indireta: “Na idade dela eu estava estudando…”

No entanto, teve também quem defendesse a jovem influenciadora: “Se eu te contar os lugares que eu ia com 16 anos kkkkkkkkkk por isso que com 28 já tô é cansado 😮‍💨”, brincou um seguidor. “Todo mundo criticando ela, mas todo mundo queria tá no lugar dela 😂”, disparou outro. “Eu indo pra festa desde meus 13 kkkkkkkkkkkk”, contou mais um.

Diante da repercussão, Júlia decidiu se pronunciar e foi bem direta no recado: “Não é só porque a festa é privada que só tem maiores de idade e acontece coisas ‘proibidas’ 🙏🏻🙏🏻 Além de eu ser emancipada, é uma festa de aniversário normal como todas as outras ❤️”, explicou.

Quem é Júlia Pimentel?

Essa não é a primeira vez que o nome de Júlia Pimentel vai parar nas páginas de fofoca! Recentemente, a influenciadora se envolveu em uma treta daquelas com outras adolescentes — entre elas, Duda Guerra, ex-nora de Angélica e Luciano Huck.

Durante uma viagem, Júlia acusou a também influencer Antonela Braga de ter dado em cima do seu namorado. A jovem negou tudo, disse que não teve nenhuma intenção e ainda reclamou que foi excluída pelo grupo depois da confusão.

Agora, aos 16 anos, emancipada e no meio dos famosos, Júlia segue dando o que falar — e, pelo visto, não vai sair dos holofotes tão cedo... 👀

