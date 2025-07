Vini Jr. vai comemorar aniversário de 25 anos com festão para 500 convidados no RJ

Vini Jr., astro da Seleção Brasileira e do Real Madrid, vai comemorar o aniversário de 25 anos em um sítio no Rio de Janeiro. E vai ser um baita festão, já que terá dois dias de duração e 500 convidados. Ludmilla será uma das atrações musicais, e quem comparecer terá o celular confiscado na entrada. Só os mais "chegados" poderão usar os telefones!



