Duda Guerra assume novo namoro e web vê semelhança com Benício Huck: ‘Ela tem um molde’

Duda Guerra assumiu novo namoro Reprodução/Instagram

Olha ela! A influenciadora Duda Guerra, que ficou conhecida por ter namorado Benício Huck — filho de Luciano Huck e Angélica — resolveu mostrar que a fila não só andou... como correu!

Na última quarta-feira (2), Duda assumiu discretamente seu novo relacionamento. Nada de post romântico ou legenda cheia de declarações. Foi só uma foto nos stories beijando o novo boy e pronto. Só que, claro, a internet investigadora não deixou passar batido: descobriram rapidinho que o eleito é Bruno Welter Lucianelli, estudante de Medicina da UFRJ.

E foi aí que começaram os comentários nas redes: “Bem o padrão dela”, soltou um seguidor. Outros foram mais diretos: “Idêntico ao ex”, “Qual o propósito de mostrar que a fila andou com um cara que é igual ao ex?” e até “Percebemos que ela tem um molde e não abre mão”. Será que eles são tão parecidos assim? 👀

Bruno, o novo namorado, também parece fazer a linha discreta: tem pouco mais de 1.600 seguidores e mantém o perfil fechado. Mas isso não impediu a curiosidade do povo, que foi atrás de foto, nome completo e até a faculdade.

‌



Teve até quem imaginasse a reação da ex-sogra famosa: “Angélica deve tá igual mãe do povo: ‘Viu, meu filho? Quando a mãe fala, é pra ouvir’”.

E não faltaram elogios à influenciadora pela superação rápida: “Certíssima. O filho dos Huck não é o último homem do planeta”, comentou uma pessoa. “Duda quando vai pra guerra só volta com os melhores soldados”, disse outra.

‌



Pelo visto, Duda segue plena, com o coração ocupado e o feed em dia. E Benício? Sumido… 🐍

