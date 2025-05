Nora mais velha de Angélica e Huck mantém perfil discreto e evita polêmicas nas redes sociais Enquanto Duda Guerra se envolve em brigas online, Manoela Esteves, atual namorada de Joaquim Huck, mantém-se longe dos holofotes Famosos e TV|Do R7 11/05/2025 - 17h17 (Atualizado em 11/05/2025 - 17h17 ) twitter

Manoela Esteves namora o filho do meio de Angélica e Huck Reprodução/Instagram/@joaquim.huck

Em meio a polêmicas envolvendo Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, Manoela Esteves, atual namorada de Joaquim Huck, nora mais velha do casal, chama atenção pelo perfil discreto e distante dos holofotes. Com perfis fechados e presença modesta nas redes sociais, Manoela evita exposição e mantém sua vida pessoal reservada.

O contraste entre as duas noras de Angélica e Luciano Huck chama atenção e reflete diferentes personalidades quando o assunto é fama e privacidade.

Manoela começou a namorar o primogênito da família Huck em 2021, quando os dois tinham apenas 16 anos. Apesar de ser mais tímida em comparação com Duda Guerra, a nora mais velha ainda assim usa as redes sociais, compartilhando dicas de maquiagem e vídeos de dança no TikTok, mas sem intenções claras de se tornar influenciadora digital.

A polêmica de Duda Guerra

Duda, de 17 anos, virou alvo de discussão nas redes sociais após se incomodar com um pedido de Antonela Braga, que queria seguir o perfil de Benício no Instagram. A situação gerou um confronto virtual, onde Duda acusou Antonela de já ter flertado com rapazes comprometidos.

Após a polêmica, Duda deixou de seguir Benício, o que alimentou rumores de que o namoro deles teria chegado ao fim, pouco tempo depois de completarem um ano juntos. Segundo a colunista do R7, Fabíola Reipert, o relacionamento realmente se encerrou.

Nos dias seguintes, a jovem passou a compartilhar vídeos com mensagens reflexivas, como: “Não tenha medo de perder pessoas. Tenha medo de se perder” e “quanto mais você tenta controlar algo, mais isso acaba te controlando”.