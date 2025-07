Suzana Alves, a eterna ‘Tiazinha’, anuncia separação do marido, o ex-tenista Flávio Saretta Atriz revelou fim do casamento após quase 15 anos de união Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/07/2025 - 12h29 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h29 ) twitter

Suzana Alves e Flávio Saretta se separaram Reprodução/Instagram/@suzanaalvesoficial

Suzana Alves, que ficou famosa no fim dos anos 90 como a personagem Tiazinha, usou as redes sociais para anunciar o término do casamento com o ex-tenista Flávio Saretta. Eles estavam casados há quase 15 anos (completariam em outubro) e, juntos, são pais de Benjamin, que vai fazer nove anos no próximo dia 16.

Olha só o que Suzana escreveu na publicação:

“Por respeito à nossa história e, principalmente, por respeito a mim, decidi tornar pública essa informação de forma transparente, mas sem abrir espaço para julgamentos e especulações.

Diante das muitas mensagens de carinho e preocupação que venho recebendo, vou compartilhar com vocês que estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação.

‌



Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle, e precisamos aceitar e seguir em frente.”

Até o momento, Flávio Saretta ainda não se manifestou publicamente sobre a separação.

‌



Veja o post de Suzana Alves na íntegra:

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.