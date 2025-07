Enzo Rabelo, filho de Bruno, responde críticas e diz que banca a própria carreira Jovem sertanejo afirma que não usa o dinheiro do pai e enfrenta críticas por abrir shows da dupla Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/07/2025 - 13h46 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enzo Rabelo disse que trabalha para conquistar tudo sozinho Reprodução/Instagram/@enzorabelooficial

Enzo Rabelo, filho do sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, desabafou após receber críticas e revelou que está construindo a própria carreira sem depender financeiramente do pai.

Aos 17 anos, o jovem cantor contou ao jornalista André Piunti: “Nunca usei o dinheiro do meu pai. Estou juntando pra comprar meu apartamento e meu carro.”

Enzo, que já emplacou sucessos como Perfeitinha e Tijolinho por Tijolinho, garantiu que tudo o que conquistou foi por mérito próprio: “Tem gente que acha que meu pai pagou tudo, mas tudo o que tenho conquistei sozinho. Meu pai é meu empresário, eu que pago ele.”

Ele ainda admitiu que a influência de Bruno ajuda, sim, mas que o trabalho é dele: “Ele me ajuda, claro, mas sou eu que ralo.”

‌



A verdade é que Enzo quer andar com as próprias pernas, mas tem a sorte de ter um pai famoso que dá aquela força, inclusive colocando o filho na abertura dos shows da dupla Bruno & Marrone.

Só que nem todo mundo tem aprovado isso... Parte do público tem reclamado, dizendo que vai aos shows para ver Bruno & Marrone, e não uma apresentação do Enzo. Que povo impaciente e sem coração, né?

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.