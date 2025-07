Gilberto Gil faz homenagem à Preta Gil após morte da filha: ‘Sempre tive orgulho de você’ Cantor se manifestou pela primeira vez desde que a artista faleceu, no último domingo (20) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/07/2025 - 08h46 (Atualizado em 24/07/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilberto Gil e Preta Gil Reprodução/instagram/@gilbertogil - 24.07.25

O cantor Gilberto Gil falou pela primeira vez sobre a morte da filha, Preta Gil, e fez uma homenagem para a cantora nas redes sociais.

O artista publicou no Instagram, em um post compartilhado com a mulher, Flora Gil, um vídeo de Preta. Na legenda, ele escreveu: “Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre 💙”

Veja o post de Gilberto Gil na íntegra:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.