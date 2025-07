Flora Gil, madrasta de Preta, lamenta morte da cantora: ‘Juntas sempre’ Casada com Gil desde 1988, ele esteve ao lado da cantora durante o tratamento em Nova York Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/07/2025 - 14h31 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Flora Gil emocionou seguidores ao relembrar momentos ao lado de Preta Reprodução/Instagram/@floragil_

Flora Gil usou as redes sociais, nesta segunda-feira (21), para se despedir da enteada, Preta Gil, que faleceu no domingo (20), aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal.

Na legenda, a mulher de Gilberto Gil emocionou os seguidores: “E agora? ❤️ o amor é eterno ❤️ juntas sempre, juntas até o final da jornada, você iluminou o mundo ✨te amo, #paz”, escreveu ela.

Nos comentários, amigos famosos e fãs deixaram mensagens de carinho e apoio à família Gil.

Carolina Dieckmmann escreveu: “esses dias e esse quarto pra sempre ❤️ a união e o amor ao redor dela ressoarão sempre”. Ana Hickmann também se manifestou: “Todo meu amor e carinho a vocês nesse momento tão difícil.” E Marcos Mion completou: “Preta iluminou o mundo… é isso. Todos meus sentimentos num abraço apertado, Flora…❤️”

‌



Flora, que é casada com Gilberto Gil desde 1988, estava em Nova York, nos Estados Unidos, acompanhando de perto o tratamento de Preta nos últimos meses — mostrando que a relação entre madrasta e enteada era mesmo de muito amor e união.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.