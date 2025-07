Preta Gil morre aos 50 anos após perder batalha contra o câncer Cantora estava em tratamento desde janeiro de 2023, quando descobriu o tumor maligno Famosos e TV|Do R7 20/07/2025 - 20h09 (Atualizado em 20/07/2025 - 20h15 ) twitter

Preta Gil morreu vítima de um câncer Reprodução/Instagram @pretagil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo (20). A cantora enfrentava uma batalha contra um câncer de intestino. Ela estava em tratamento desde janeiro de 2023, quando descobriu o tumor maligno, e teve idas e vindas ao hospital. Preta, inclusive, chegou a se mudar para São Paulo para ter melhor assistência médica. A morte foi confirmada pela família.

Durante o tratamento, Preta Gil passou por sessões de quimioterapia e radioterapia. Ao longo da batalha contra o câncer, a filha de Gilberto Gil passou por um momento delicado quando sofreu um choque séptico causado pela infecção de uma bactéria. “Foram momentos bem difíceis. Passei por momentos bem delicados. [...] Ainda estou em reabilitação. Tive algumas sequelas por conta disso, uma delas é no pulmão”, relatou na ocasião.

Na mesma época em que sofreu com a septicemia, se tornou público o fim do casamento de Preta com Rodrigo Godoy. Em um desabafo compartilhado nas redes sociais, a cantora confirmou a infidelidade do ex-marido e pediu para que protegessem de “toda essa nojeira”, pois ela estava “frágil”.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, a artista deixa um filho, Francisco Gil, e uma neta, Sol de Maria.

Relembre a trajetória de Preta Gil

Nascida no Rio de Janeiro, em 8 de agosto de 1974, Preta Maria Gadelha Gil Moreira, mais conhecida como Preta Gil, é a quarta filha de Gilberto Gil, fruto da relação do cantor com a empresária Sandra Gadelha. Sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa, a cantora cresceu rodeada de música e de alguns dos maiores ícones da música brasileira.

Mesmo sendo parte de uma família de artistas, Preta Gil começou na música apenas aos 29 anos. A artista, que antes seguia uma carreira de produtora de videoclipes e publicitária, lançou em 2003 o primeiro álbum da carreira, o Prêt-à Porter, incentivada por amigos, como Ivete Sangalo e Ana Carolina, que a ajudaram o estúdio para gravação e composições. O disco conta com a famosa faixa Sinais de Fogo e causou polêmica na época pelo fato de a capa ser uma foto de Preta nua.

Ao todo, a cantora gravou quatro álbuns de estúdio – Prêt-à Porter (2003), Preta (2005), Sou Como Sou (2012) e Todas as Cores (2017) – e dois DVDs ao vivo, o Noite Preta, gravado em 2009 em uma casa noturna no Rio de Janeiro, e o Bloco da Preta, de 2014, nome do famoso bloco de carnaval que a artista comanda e que já levou a diferentes cidades do Brasil.

Preta começou a trabalhar como apresentadora em 2004, com o Caixa Preta, um programa musical de auditório na Band TV. Em 2010, ganhou um programa de rádio e um talk show sobre sexo, o Vai e Vem, exibido no canal por assinatura GNT.

Como atriz, a artista trabalhou em diferentes emissoras. A estreia dela na teledramaturgia foi na novela Agora que São Elas, da TV Globo. Na Record TV, Preta Gil atuou nas novelas Caminhos do Coração e Os Mutantes. O último programa do qual ela fez parte foi na série Em Casa com os Gil, no qual a família de Gilberto Gil celebrou os 80 anos do cantor e compositor.

Além do trabalho com a música, Preta Gil também é reconhecida pelo lado de empresária. Em 2017, a cantora fundou a agência Music2Mynd em parceria com os empresários Fatima Pissarra e Carlos Scappini. A empresa trabalha com empresariamento artístico, marketing digital, ações publicitária e gerenciamento de carreira de cantores, atores, atletas e influenciadores digitais. Entre os contratados da agência estão nomes como Pabllo Vittar, Elba Ramalho, Luísa Sonza, Leo Santana, Gil do Vigor e muitos outros.

Na vida pessoal, a cantora teve relacionamentos com alguns famosos. O primeiro casamento da artista foi com o ator Otávio Müller, com quem teve o único filho, Francisco Gil, integrante da banda Gilsons.

O segundo matrimônio da artista foi com o mergulhador Carlos Henrique Lima, com quem foi casada por quatro anos. A artista já namorou Caio Blat, Paulo Vilhena, Marcos Mion e o último casamento dela foi com o professor de educação física Rodrigo Godoy, de quem se separou em meio ao tratamento contra o câncer.

Ao longo da vida, Preta sempre defendeu causas que considerou importante. A artista sempre defendeu a diversidade e igualdade racial e desde jovem questionou os padrões de beleza.

