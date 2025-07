Edu Guedes não precisará de quimioterapia após remover câncer; entenda condição Apresentador e chef de cozinha se recupera depois de fazer uma cirurgia para retirar tumor no pâncreas Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 17/07/2025 - 18h04 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edu Guedes teve alta antes do previsto após cirurgia Reprodução/Instagram/@eduguedesoficia

Edu Guedes segue se recuperando após passar por uma cirurgia para retirar um câncer no pâncreas. O chef de cozinha e apresentador, de 51 anos, recebeu alta na última sexta-feira (11), dez dias antes do previsto, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A boa notícia, agora, é que ele não precisará passar por tratamentos intensos, como a quimioterapia.

“Edu Guedes terá que fazer algumas mudanças na sua rotina e dieta específica, mas não precisará de radioterapia nem quimioterapia”, informou a assessoria de imprensa do apresentador e chef ao blog nesta quinta-feira (17).

RESUMO DA NOTÍCIA Edu Guedes se recupera de cirurgia para remover câncer no pâncreas.

Recebeu alta hospitalar dez dias antes do previsto e não precisará de quimioterapia.

Fará mudanças na rotina e dieta específica, conforme orientação médica.

Agradeceu o apoio e carinho de fãs e familiares em um vídeo no Youtube. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em um vídeo em seu canal no Youtube na quarta (16), Edu agradeceu ao carinho dos fãs, familiares e de amigos famosos, de quem recebeu mensagens por vídeo, além da parceria da mulher, Ana Hickmann.

“Gravei esse vídeo com o coração muito grato. Me emocionei com cada mensagem que recebi. Obrigado por estarem comigo! Isso me fortalece mais do que vocês imaginam. Ana, te amo!”, escreveu ele.

‌



O apresentador ainda deu detalhes de como está se sentindo. “Tudo dói, tudo é diferente, para comer, se alimentar, tudo. O que tem que fazer é pensar positivo e não ficar reclamando, porque é a cabeça que está no comando do resto das coisas”, declarou.

Descoberta do câncer

Edu descobriu o câncer no pâncreas após precisar de atendimento médico devido a uma infecção provocada por um cálculo renal — que ele precisou passar por uma cirurgia de emergência. Depois de realizar alguns exames, o tumor foi identificado.

‌



“Há duas semanas, eu tive uma crise renal e fui hospitalizado. No exame, o Dr. Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal. Eu tive que fazer uma cirurgia de retirada dessa pedra. Ela tinha aproximadamente 1,6 cm. Ela não ia passar de jeito nenhum. Aí, posteriormente, os exames detectaram inúmeros cálculos nos dois rins e um tumor de 2 cm no pâncreas”, narrou ele, em um vídeo compartilhado nas redes sociais no dia 9 de junho.

“E, por incrível que pareça, aquelas pedras que pareciam ser a pior coisa do mundo, mais a investigação do Dr. Joaquim, salvaram a minha vida. A gente decidiu, então, fazer duas cirurgias para os rins estarem bons e fortes, e uma cirurgia mais delicada. Me operaram bem rápido. A cirurgia demorou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço”, completou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp