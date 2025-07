Edu Guedes revela estado de saúde após passar por cirurgia no pâncreas Apresentador agradeceu o apoio do público e de famosos como Sonia Abrão, Ana Maria Braga e Daniela Albuquerque Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h03 ) twitter

Edu Guedes falou de recuperação e agradeceu carinho Reprodução/YouTube/Canal Edu Guedes

Edu Guedes resolveu abrir o coração e falar sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia delicada para a remoção de nódulos no pâncreas.

Em um vídeo publicado na última quarta-feira (16) no YouTube, o apresentador apareceu em casa, ainda em processo de recuperação, e não poupou palavras para agradecer o carinho que tem recebido de todos os lados.

“Oi, pessoal, eu estou aqui em casa, estou me recuperando da cirurgia. Desde que ficaram sabendo que eu ia ter que operar, eu recebi muitas mensagens, e venho recebendo muitas mensagens. Da família, eu recebo três mensagens por dia. Tenho amigos que me mandam duas, uma mensagem por dia. E, das pessoas que eu não conheço, também recebo. Sei que foram muitas e muitas mensagens”, contou ele.

Entre os nomes que fizeram questão de enviar recados cheios de afeto, Sonia Abrão foi um dos destaques. Edu rasgou elogios à apresentadora: “A Sonia sempre muito carinhosa, uma pessoa que eu admiro demais. Sempre se preocupou em saber. Sei que é uma pessoa que tem plena confiança na minha palavra. Desde o início da minha carreira me apoiou.”

‌



Outro nome citado com carinho foi o de Ana Maria Braga, que, segundo Edu, foi uma das primeiras pessoas com quem ele conversou sobre o diagnóstico: “Uma pessoa muito especial”, definiu o chef.

E teve até celebridade interrompendo as férias para oferecer apoio! Edu agradeceu à apresentadora Daniela Albuquerque, da RedeTV!: “Dani, obrigado pelo carinho… Sei que você está de férias, você parou suas férias para me mandar essa mensagem… Vocês todos da RedeTV! são incríveis.”

‌



Na parte final do vídeo, Edu também comentou os desafios do pós-operatório e revelou que a recuperação não tem sido fácil: “Muita gente pergunta se dói. Tudo dói. Tudo é diferente, diferente para comer, para tudo. Mas o que a gente tem que fazer é pensar positivo e não ficar reclamando… Obrigado por todas as mensagens.”

Veja o vídeo de Edu Guedes na íntegra:

