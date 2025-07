Preta Gil foi exemplo de luta contra o câncer e o preconceito A cantora fez de tudo para tentar a cura contra a doença e se livrar da maldade das pessoas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/07/2025 - 20h52 (Atualizado em 20/07/2025 - 21h15 ) twitter

Preta Gil perdeu batalha contra o câncer e morreu neste domingo (20) aos 50 anos Tânia Rêgo/Agência Brasil – 12.01.2020

Se tem uma pessoa que podemos chamar de guerreira é Preta Gil. Ela lutou até o último momento contra o câncer que descobriu em 2023, começou no intestino e se espalhou para outras partes do corpo.

Tentou de tudo o que podia no Brasil, passou por várias internações, uma cirurgia que durou 21 horas e, quando os médicos brasileiros informaram que não havia mais o que fazer, ela foi para os Estados Unidos atrás de um tratamento experimental. Só que infelizmente não deu certo e a filha de Gilberto Gil não resistiu.

Mas sua luta não foi só essa. Preta brigou bravamente contra preconceito, racismo, gordofobia. Foi vítima de inúmeras críticas e comentários maldosos e desnecessários sobre seu corpo.

Era só ela postar uma foto de biquíni, que lá vinha uma enxurrada de opiniões cruéis de gente que só sabe destilar ódio nas redes sociais.

Ela fazia que não ligava, que não se importava, mas é óbvio que, no fundo, doía.

Tanto que chegou a processar o humorístico “Pânico” e ficou anos sem falar com a então “amiga” Sabrina Sato, que trabalhava no programa e ajudou a debochar do corpo da cantora durante uma gravação na praia, no Rio de Janeiro.

Magoada por ter sido ridicularizada, Preta entrou na Justiça contra o programa e ficou anos afastada de Sabrina, dizendo que a “amiga” poderia muito bem ter se recusado a humilhá-la publicamente. Depois voltaram a se falar, mas a amizade nunca mais foi a mesma.

Preta sempre lutou pela liberdade de cada um ter o corpo que tem, mas mesmo assim, por um período, ela cedeu à pressão estética e fez de tudo para se encaixar nos chamados “padrões de beleza”.

A filha de Gilberto Gil tomou remédios para emagrecer e fez várias lipoaspirações.

Até que chegou um dia em que se cansou, mandou todos para aquele lugar e aceitou sua forma física, mostrando que conseguiu finalmente conquistar a tão sonhada autoestima. Mas quando isso aconteceu, quando ela estava livre, infelizmente veio o câncer que tirou a vida dela.

Preta Gil foi atriz, cantora e empresária

Preta Gil morreu aos 50 anos vítima de um câncer Ao longo de 20 anos de carreira, a artista trabalhou com música, televisão e também tinha um lado empresária. A seguir, relembre a trajetória de Preta Reprodução

